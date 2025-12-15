Un uomo di 70 anni si è ritrovato con l'avambraccio amputato dopo un intervento alla prostata, scatenando una battaglia legale. La Procura di Monza ha chiesto l'archiviazione per l'anestesista, ma la difesa ha opposto resistenza, ottenendo un supplemento sulla perizia che ha escluso responsabilità medica. La vicenda si svolge a Paderno Dugnano, vicino a Milano.

© Ilgiorno.it - Deve operarsi alla prostata, si trova con un braccio amputato dopo l'anestesia: paziente si batte contro l'archiviazione

Paderno Dugnano (Milano), 15 Dicembre 2025 - La Procura di Monza ha chiesto l'archiviazione dall'accusa di lesioni colpose gravissime per l'anestesista, ma si è opposta la difesa del 70enne di Seveso, che doveva operarsi per u n tumore alla prostata e invece si è ritrovato con l'avambraccio destro amputato, e ora ha ottenuto dal giudice del Tribunale di Monza un supplemento sulla perizia che scagiona il medico. Paderno Dugnano, doveva essere operato per un tumore alla prostata: gli amputano l’avambraccio destro Il ricovero e l’anestesia. Il fatto è accaduto l' 8 luglio 2024 alla clinica San Carlo di Paderno Dugnano, q uando il paziente è stato ricoverato per l'intervento chirurgico programmato di rimozione della neoplasia. Ilgiorno.it

