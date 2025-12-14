Massima attenzione Natale blindato in Italia scatta l’allarme per i lupi solitari

In vista delle festività natalizie, l'Italia ha adottato misure di sicurezza rafforzate e un piano di controlli estesi per garantire la massima tutela. L'allerta massima è stata dichiarata a causa del rischio di attacchi da parte di “lupi solitari”, con l'obiettivo di prevenire ogni minaccia e assicurare un Natale in sicurezza per tutti.

© Thesocialpost.it - “Massima attenzione”. Natale blindato in Italia, scatta l’allarme per i “lupi solitari” Scatta l’ allerta massima sicurezza in Italia in vista delle festività: sarà un Natale blindato, con un imponente piano di controlli messo a punto dal Viminale per prevenire possibili minacce terroristiche. Le forze dell’ordine presidieranno in modo capillare i luoghi sensibili, a partire da luoghi di culto, ambasciate, sedi istituzionali, oltre a piazze, centri storici e mercatini di Natale, tradizionalmente affollati durante le feste. Particolare attenzione sarà rivolta agli eventi con grande afflusso di persone, come celebrazioni religiose, concerti e manifestazioni pubbliche, considerati obiettivi potenzialmente esposti a rischi per la sicurezza pubblica. Thesocialpost.it Natale blindato in Europa: anche il Viminale alza l'allerta: la minaccia di terroristi e lupi solitari - È il sentimento che domina gli apparati di sicurezza europei in occasione delle festività natalizie. iltempo.it

Giubileo a Roma, il piano della Questura per le cerimonie dell'Immacolata e il Natale. «Attenzione a minacce ibride, droni e attacchi sul web» - Vertice in Questura per le manifestazioni e le cerimonie in programma domenica e lunedì, anche a piazza Mignanelli, con la partecipazione di papa Prevost. roma.corriere.it

