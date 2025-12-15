Allerta sicurezza in Italia | massima attenzione ai lupi solitari
In vista delle festività natalizie, l’Italia intensifica le misure di sicurezza per prevenire minacce di attacchi isolati. Le autorità dispiegano forze dell’ordine in luoghi sensibili come luoghi di culto, ambasciate, piazze e mercatini, per garantire la sicurezza dei cittadini e mantenere un clima sereno durante le festività.
Sarà un Natale blindato con forze dell'ordine a presidiare luoghi di culto, ambasciate, sedi istituzionali, piazze e mercatini. Imolaoggi.it
Terrorismo, alto livello di allerta per l'Italia. Minniti: misure di sicurezza rafforzate
Circolare Ps: massima attenzione sugli obiettivi ebraici in Italia - Il provvedimento diramato per le elezioni dei rappresentanti dell'Unione della comunità ebraica italiana verrà mantenuto anche nei prossimi giorni alla luce dell'attentato che si è verificato a Bondi ... tg24.sky.it
Iran: Viminale, massima allerta su obiettivi sensibili in Italia - Si e' concluso al Viminale il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, con la ... ilsole24ore.com
Vasche di espansione, ponti e allerta. Mangialardi (PD): "Cosa manca per la sicurezza della valle del Misa e Nevola" - facebook.com facebook