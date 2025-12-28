Toni sicuro | Con Bonny ed Esposito l’Inter ha le spalle coperte sugli scontri diretti dico questo

Luca Toni, ex attaccante della Nazionale, ha commentato le sfide tra Atalanta e Inter, sottolineando la solidità della squadra nerazzurra. Prima del calcio d’inizio, ha evidenziato come con Bonny ed Esposito l’Inter abbia una linea difensiva affidabile, e ha condiviso le sue considerazioni sugli scontri diretti che potrebbero influenzare il percorso in campionato.

di Giuseppe Colicchia L’ex attaccante della Nazionale, Luca Toni, ha fatto alcune riflessioni prima dell’inizio del match tra Atalanta e Inter. Intervenuto dagli studi Dazn prima di Atalanta Inter, Luca Toni si è espresso così su diversi temi legati ai nerazzurri. SULLE DUE SQUADRE – « Quando incontra l’Atalanta l’Inter vince sempre. L’Atalanta ha una bella rosa, è una squadra forte, la società ha lavorato bene. Sono partiti male con Juric, hanno perso delle partite ma non ha mai giocato così male. Con Palladino, oltre a giocare bene, ha ottenuto buoni risultati. L’Inter, anche se ha perso molti scontri diretti, li ha persi fuori casa. 🔗 Leggi su Internews24.com

