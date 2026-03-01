Mariella Nava su Sanremo 2026 | Quello che conta inizia adesso Ecco chi sentiremo ancora

Mariella Nava, cantautrice italiana con un’esperienza pluriennale sul palco dell’Ariston, ha commentato in vista di Sanremo 2026 che ciò che conta inizia ora. Ha annunciato che ci saranno artisti che ascolteremo ancora e ha sottolineato la sua familiarità con il festival, avendo partecipato più volte in ruoli differenti. La cantante si rivolge al pubblico con un tono diretto, incentrato sulle prospettive di questa edizione.

Mariella Nava è una delle cantautrici italiane più raffinate e sensibili alle tendenze che cambiano. Lei dell'Ariston ha una grande esperienza, perché su quel palco è salita più volte, anche con ruoli diversi. Alla luce della serata finale di Festival di Sanremo 2026 e della classifica completa che ha visto trionfare Sal Da Vinci con Per sempre sì, Mariella Nava ha commentato per noi il podio della kermesse dandoci alcuni interessanti spunti di lettura. Si sono aggiudicati un posto nell'ambita cinquina finale: Sal Da Vinci con Per sempre sì Sayf con Tu mi piaci tanto Ditonellapiaga con Che fastidio! Arisa con Magica favola Fedez & Marco Masini con Male necessario Sorprendente? Forse non molto, ma vediamo cosa ne pensa Mariella Nava.