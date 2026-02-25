Mariella Nava su Sanremo 2026 | Metto sul podio tutte le donne anche Patty Pravo

Mariella Nava conosce perfettamente i meccanismi del Festival di Sanremo. Lei sul palco dell’Ariston è stata più volte, non solo come cantante, ma anche come autrice di brani che hanno fatto la storia della musica italiana, da Terra mia a Così è la vita, solo per citarne un paio. Per questo chi meglio di lei, con la sua ampia esperienza e con le sue molte competenze, può commentare per noi Sanremo 2026 entrato ormai nel vivo (leggi la scaletta della seconda serata). Mariella Nava ci racconta le sue prime impressioni sul secondo festival di Carlo Conti come direttore artistico. Laura Pausini co-conduttrice del Festival, come l’hai trovata? Molto giusta, misura, spigliata, professionale e ha portato anche una giusta dose di ironia e sorriso. Cosa ne pensi dei suoi primi tre look? Stava molto bene. 🔗 Leggi su Dilei.it

