Mariella Nava su Sanremo 2026 | Donne sempre protagoniste Sui duetti mi aspetto cose interessanti

Mariella Nava, cantautrice italiana, ha più volte partecipato al Festival di Sanremo in ruoli diversi, portando la sua esperienza sul palco dell’Ariston. In vista dell’edizione 2026, ha dichiarato che le donne continueranno ad essere protagoniste e si aspetta interessanti duetti durante la manifestazione. La sua presenza nel mondo della musica italiana si distingue per raffinatezza e versatilità.

Mariella Nava è una delle cantautrici italiane più raffinate. Lei ha una grande esperienza del palco dell'Ariston, perché al Festival ha partecipato più volte e anche con ruoli diversi. In attesa di ascoltare i duetti (leggi la scaletta della quarta serata), Mariella Nava commenta per noi Sanremo 2026 e ci dà un suo possibile podio, anche se, sottolinea le sorprese al Festival sono sempre moltissime. Confermi un podio di donne a Sanremo 2026? Assolutamente sì, dopo la seconda e la terza serata confermo che ci sarà una presenza femminile sul podio, ma non solo in termini di classifica. Penso proprio guardando al Festival globalmente, ritengo che la figura femminile ne esca bene. 🔗 Leggi su Dilei.it

