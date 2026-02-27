Stjepan Hauser, noto violoncellista, partecipa questa sera a Sanremo 2026. Si esibirà insieme a Fedez e Marco Masini con il brano

Questa sera, il violoncellista Stjepan Hauser salirà sul palco di Sanremo 2026 per esibirsi con Fedez e Marco Masini sulle note del brano Meravigliosa creatura di Gianna Nannini. Classe 1986, nato il 15 giugno a Pola, in Croazia, è cresciuto con la musica nel sangue: sua madre, infatti, è una percussionista, mentre il padre è un direttore d’orchestra. Ha studiato nelle migliori accademie europee, da Londra a Manchester, collezionando premi e borse di studio. La svolta, però, è arrivata nel 2011, quando, insieme al collega Luka Šuli?, ha fondato il duo 2CELLOS. Negli ultimi anni, però, Hauser ha scelto di proseguire come solista, continuando a ricevere l’affetto del pubblico, da anni incuriosito da questo artista dalla vita privata piuttosto movimentata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La movimentata vita privata di Stjepan Hauser, questa sera a Sanremo 2026 con Fedez & Masini

«Meravigliosa creatura» risuonerà sul palco dell’Ariston grazie all’incontro fra Stjepan Hauser, Fedez e Marco Masini, uno dei duetti più attesi della serata cover di Sanremo 2026. Per chi segue la musica classica e pop, vedere Hauser in questa veste è una s - facebook.com facebook