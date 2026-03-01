Mara Venier stizzita contro Barbara Foria a Domenica In | Non è il caso di sdrammatizzare

Durante la trasmissione Domenica In, Mara Venier si è mostrata visibilmente irritata dopo l’intervento di Barbara Foria, che aveva cercato di sdrammatizzare una situazione. La conduttrice ha replicato con tono deciso, dicendo che non era il momento di farlo. Nell’occasione, Serena Brancale era ospite e ha assistito alla discussione senza intervenire.