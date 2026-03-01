Mara Venier stizzita contro Barbara Foria a Domenica In | Non è il caso di sdrammatizzare
Durante la trasmissione Domenica In, Mara Venier si è mostrata visibilmente irritata dopo l’intervento di Barbara Foria, che aveva cercato di sdrammatizzare una situazione. La conduttrice ha replicato con tono deciso, dicendo che non era il momento di farlo. Nell’occasione, Serena Brancale era ospite e ha assistito alla discussione senza intervenire.
Durante l'ospitata di Serena Brancale, Mara Venier ha risposto stizzita all'intervento di Barbara Foria. "Non c'è nulla da sdrammatizzare, ognuno vive le sue emozioni", le parole contro la comica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
