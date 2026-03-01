Levante bacia Mara Venier a Domenica In | Con Gaia nessuna censura la regia non lo sapeva

Durante la trasmissione Domenica In, Levante ha baciato Mara Venier, dichiarando che con Gaia non c’era censura e che la regia non era al corrente del gesto. La scena ha attirato l’attenzione del pubblico e dei presenti in studio, mentre il caso del bacio tra Levante e Gaia durante la serata delle cover di Sanremo 2026 rimane al centro delle discussioni.

Il caso del bacio "scomparso" tra Levante e Gaia durante la serata delle cover di Sanremo 2026 approda nello studio di Domenica In. Ospite dello speciale post-Festival, la cantautrice siciliana ha voluto chiarire definitivamente quanto accaduto sul palco dell'Ariston, spegnendo le polemiche sulla presunta censura da parte della Rai: "Il bacio non c'era nella prova generale". Sanremo 2026, il bacio tra Levante e Gaia evitato dalla regia Rai: "Nessuna censura"Durante la diretta del duetto tra le due cantanti, la regia della Rai ha staccato il primo piano proprio nel momento in cui c'è stato il bacio, ma... Festival di Sanremo 2026, ultime news. Levante bacia Mara Venier sulla bocca: «Censura? Abbiamo battaglie più importanti da affrontare»Dopo l'esibizione nello studio di Domenica In, Levante torna sulla polemica scaturita dal bacio tra lei e Gaia, durante la serata delle cover sulle ... Levante dopo Sanremo: Non c'è stata censura. E poi bacia in diretta Mara VenierNon c'è stata censura. Levante mette fine alle polemiche nate dopo il bacio sul palco del Festival di Sanremo 2026 con Gaia nella serata delle cover.