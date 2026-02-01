Serie B pari nella sfida salvezza Mantova un punto tra i rimpianti Non basta la doppietta di Ruocco

Il match tra Pescara e Mantova finisce con un pareggio 2-2, lasciando i biancorossi con l’amaro in bocca. La gara, decisiva per la salvezza, si conclude senza vincitori. Non basta la doppietta di Ruocco, che aveva portato avanti il Mantova, per portare a casa i tre punti. Entrambe le squadre si sono fatte forza, ma alla fine nessuna riesce a staccarsi dalla zona pericolosa della classifica.

di Luca Marinoni Il delicato duello-salvezza dell’Adriatico tra Pescara e Mantova si chiude con un 2-2 che lascia rammarico ai biancorossi di Modesto. Sono i virgiliani i primi a lasciare il segno, con Ruocco che al 17’ trasforma il rigore da lui stesso procurato. I padroni di casa non vogliono arrendersi e alla mezz’ora, dopo un lungo check al Var, arriva il pareggio di Caligara, che trafigge Bardi con una sventola di prima intenzione. Tutto da rifare per i biancorossi, che riescono ad allungare nuovamente al quarto d’ora della ripresa. È ancora Ruocco ad andare in gol, finalizzando un duetto con Mensah. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie B, pari nella sfida salvezza. Mantova, un punto tra i rimpianti. Non basta la doppietta di Ruocco Approfondimenti su Pescara Mantova Serie b. Mantova, al Martelli sfida salvezza con lo Spezia: "Uno scontro diretto che può cambiare tanto» Padova-Sampdoria 1-1: Coda non basta, pari con rimpianti La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Pescara Mantova Argomenti discussi: Sassuolo-Cremonese, sfida a pari punti; Calcio, Serie B: pari a rete inviolate per il Modena sul campo dell’Empoli; La manita del Venezia, il tris del Monza, ma il Frosinone vince e resta 1°. Pari Palermo, squillo Bari; Serie D, gir. A. La Lavagnese non va oltre il pari nella delicata sfida con il NovaRomentin. Serie B, 22ª giornata: Frosinone bloccato sul pari. Il Venezia vince e vola in vettaCon la serata di ieri, si è alzato il sipario sulla 22ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di. tuttomercatoweb.com Serie B: il Catanzaro non si sblocca, pari in casa contro la Sampdoria | CLASSIFICANulla da fare per il Catanzaro. Nel nuovo anno, dopo la sosta natalizia, i calabresi non sono riusciti ancora a vincere, pareggiando, oggi, contro la Sampdoria, per 0-0, nella 21ª Giornata di Serie B. strettoweb.com La Serie B ha una nuova capolista: il Venezia sorpassa il Frosinone e si prende la vetta dopo il 2-1 alla Carrarese, pari con l’Entella per i ciociari a -1 dai lagunari e con 5 punti di vantaggio su Palermo e Monza - facebook.com facebook Cissè vs pari ruolo in Serie A a inizio novembre x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.