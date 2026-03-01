Domani, in vista della partita a Livorno, l’Italbasket si concentra sulla preparazione. La squadra lavora sull’intensità difensiva e sulla gestione del ritmo, considerandoli elementi chiave per la sfida. La tensione si fa sentire tra i giocatori che si impegnano a mantenere alte energie durante l’intera partita. La sfida si preannuncia decisiva e richiede massima concentrazione da parte di tutto il team.

In vista della prossima sfida a Livorno, l’Italbasket prepara una partita determinante ponendo al centro dell’attenzione l’intensità difensiva, la gestione ordinata dei possessi e la coesione tra tutti i giocatori. l’obiettivo è tradurre in campo l’esperienza accumulata durante le sessioni di allenamento, garantendo una risposta collettiva e concreta a ogni scenario di gara. La partita è in programma domani alle 19:30 a Livorno e metterà di fronte una nazionale in fase di assetto. L’impostazione resta centrata su una difesa compatta, su transizioni rapide e su una gestione accurata dei possessi in situazione di pressione. La squadra lavora per consolidare dinamiche offensive efficaci e per preservare energie in vista di eventuali cambi di ritmo degli avversari. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Mantenere alta intensità sarà fondamentale domani

