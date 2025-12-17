Canale 5 punta su Sal Da Vinci | il grande evento con ospiti notissimi
Mercoledì 17 dicembre, in prima serata su Canale 5, si terrà il concerto evento “Sal Da Vinci – Stasera…che sera!”, dedicato all'artista napoletano. Un appuntamento imperdibile con ospiti notissimi, che celebra la carriera e il talento di uno dei grandi miti della musica italiana.
Mercoledì 17 dicembre, in prima serata su Canale 5, il pubblico potrà assistere a “Sal Da Vinci – Stasera.che sera!”, il grande concerto evento dedicato all’artista napoletano. Un’occasione unica per festeggiare oltre quarant’anni di carriera, tra teatro, concerti e apparizioni televisive, con un omaggio speciale alla città di Napoli. Per la prima volta, Sal Da Vinci si esibirà sul palco di Piazza del Plebiscito, uno dei luoghi più iconici del capoluogo campano, trasformando la serata in un evento indimenticabile per fan e appassionati di musica. Ospiti d’eccezione e grandi successi. Lo spettacolo vedrà Sal Da Vinci alternarsi tra nuove hit e grandi classici della canzone italiana e napoletana, accompagnato da una lunga lista di ospiti straordinari. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Leggi anche: CANALE 5 PUNTA SU SAL DA VINCI: IL GRANDE EVENTO CON TANTI VOLTI NOTISSIMI
Leggi anche: Sal da vinci concerto evento stasera su canale 5
Ilary va dal dentista Iscriviti al canale per il video completo shorts
Sal Da Vinci - Stasera che sera: ospiti, scaletta ufficiale e De Martino 'tagliato' da Canale 5 - Mercoledì 17 dicembre Sal Da Vinci porta in tv il concerto “Stasera che sera! libero.it
«Sal Da Vinci - Stasera... che sera!»: un concerto evento per gli oltre quarant'anni di carriera - ”, il grande concerto evento con ... msn.com
A Testa Alta in onda a gennaio 2026 su Canale 5. La seguirete Sabrina Ferilli inaugura la nuova stagione delle fiction Mediaset, interpretando la preside Virginia Terzi. Mediaset punta su uno dei volti più popolari per cercare di risalire negli ascolti tv della - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.