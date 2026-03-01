L'ex allenatore della nazionale italiana, ora alla guida dell'Al Sadd, ha fatto alcune dichiarazioni riguardo alla situazione a Doha, città interessata dalle tensioni tra Iran e Stati Uniti. Ha riferito di aver rassicurato sua madre, invitandola a stare tranquilla, e ha raccontato di essere stato in chiesa nel momento in cui sono scoppiate le tensioni. La squadra qatariota si trova in una zona coinvolta nel conflitto.

"Mi ha chiamato mia mamma, era preoccupata. Le ho detto di stare tranquilla. Almeno per il momento". Così Roberto Mancini, ex ct azzurro campione d'Europa e ora, dopo la parentesi alla guida dell'Arabia Saudita, sulla panchina della squadra qatariota dell'Al Sadd. Ancora Mancini: "C’è un immenso dispiegamento di forze qua nel Golfo, avevamo paura che succedesse qualcosa. Ci auguravamo che la diplomazia potesse sciogliere la tensione. Ora speriamo bene". Dopo gli attacchi sull'Iran di Israele e Usa, Teheran ha risposto colpendo i Paesi della zona in cui ci sono basi militari statunitensi. Uno di questi è appunto il Qatar. L'ex ct azzurro, campione d'Europa con l'Italia nel 2021 ha detto ancora: "Ha iniziato a suonare l'allarme del mio cellulare, la scritta era in arabo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mancini e gli attacchi a Doha: "Ho detto a mia madre di stare tranquilla. Almeno per ora"

“Mia sorella mi ha svegliato a mi ha detto che gli americani avevano arrestato Maduro. Nel letto c’era la mia nipotina, l’ho baciata. In Venezuela ci sono mia madre e mio fratello”: così Aida YespicaLa showgirl venezuelana, arrivata in Italia quando aveva 17 anni, parla a Il Giornale della cattura del presidente del suo Paese, Nicolás Maduro, ora...

Leggi anche: «Ho curato gli attacchi di panico facendo rally con mia madre. Poi siamo diventate campionesse italiane»: storia di Veronica Verzoletto e Patrizia Perosino

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mancini.

Temi più discussi: Mancini e gli attacchi a Doha: Ho detto a mia madre di stare tranquilla. Almeno per ora; Paura in Qatar: Roberto Mancini racconta l'attacco a Doha e le esplosioni; Roberto Mancini a Doha, il video con un'eplosione e la gente in fuga: Eravamo a messa quando ci hanno detto di tornare a casa; Roberto Mancini sotto le bombe a Doha.

Paura in Qatar: Roberto Mancini racconta l'attacco a Doha e le esplosioniL’ex CT azzurro, ora allenatore dell'Al-Sadd, testimonia il clima di tensione a Doha dopo una serie di esplosioni. Racconta degli allarmi via cellulare, della fuga dalla chiesa e delle strade della ci ... msn.com

Paura per Roberto Mancini a Doha: Vicino alle esplosioniL’attacco di Stati Uniti ed Israele contro l’Iran ha provocato la risposta iraniana, che ha colpito con i suoi missili e i suoi droni diversi obiettivi in Medio Oriente, anche in Qatar. Il tecnico del ... sportal.it

SkySport - Chivu sul podio dietro solamente a Mancini e Simone Inzaghi per punti fatti dopo 27 partite nell'era dei 3 punti dagli anni 2000. - facebook.com facebook

Tra gli italiani che vivono con preoccupazione l’evolversi della situazione, c’è anche l’ex CT della Nazionale, Roberto #Mancini. La sua testimonianza da #Doha. #Tg1 Alessandra Barone x.com