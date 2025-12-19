Ho curato gli attacchi di panico facendo rally con mia madre Poi siamo diventate campionesse italiane | storia di Veronica Verzoletto e Patrizia Perosino
Una storia di coraggio e rinascita: Veronica Verzoletto e Patrizia Perosino hanno trasformato le sfide degli attacchi di panico in una vittoria condivisa, diventando campionesse italiane di rally. Un percorso di forza e determinazione che ha unito madre e figlia, dimostrando che con il supporto e la volontà si può superare qualsiasi ostacolo.
Una figlia che vive sdraiata sul divano in preda agli attacchi di panico. Una madre preoccupatissima. Poi, l’idea: correre insieme in macchina. Da quel percorso nasce l’inizio della guarigione, e di un sodalizio sportivo che farà la storia dell’automobilismo italiano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
«Ho curato gli attacchi di panico facendo rally con mia madre. Poi siamo diventate campionesse italiane»: storia di Veronica Verzoletto e Patrizia Perosino; “Belen non sta bene”. Il piano della famiglia per riportarla in Argentina.
