Uccide la moglie e si toglie la vita femminicidio-suicidio a Latisana | Colpita alla testa con un'accetta

A Latisana, in provincia di Udine, si è verificata una tragedia di femminicidio-suicidio. Un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie di 78 anni, colpendola alla testa con un’accetta, e successivamente si è tolto la vita nell’abitazione della coppia. L’episodio ha sconvolto la comunità locale, lasciando un’immagine di dolore e sofferenza. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questa drammatica vicenda.

