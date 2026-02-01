Test microbiologici negativi sull' acqua della scuola Anna Frank e nessun' altro studente colto da malessere

Da veronasera.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono arrivati i risultati dei test microbiologici sull’acqua della scuola media Anna Frank di Lugagnano Sona. Tutti i campioni sono risultati negativi a coliformi, Escherichia coli e enterococchi intestinali. Nessun altro studente ha manifestato malessere e si aspetta ancora l’esito di analisi chimiche.

Gli esami svolti da Arpav non hanno rilevato la presenza di coliformi, escherichia coli e enterococchi intestinali, mentre si attendono analisi definitive dei parametri chimici e dell’esito della ricerca del norovirus Sono arrivati i risultati dei test microbiologici condotti da Arpav sull'acqua della scuola media Anna Frank di Lugagnano Sona, i quali non hanno rilevato la presenza di coliformi, escherichia coli e enterococchi intestinali, mentre si attendono analisi definitive dei parametri chimici (che ad una prima analisi erano negativi) e dell’esito della ricerca del norovirus. Viene inoltre confermato che non ci sono state segnalazioni di altri casi oltre i primi 6.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Approfondimenti su Anna Frank

Scuola media "Anna Frank", sei studenti bevono acqua e si sentono male

Questa mattina sei studenti della scuola media

'Trasloco' degli studenti della scuola 'Anna Frank', Csn: "Incertezza e gestione carente, genitori preoccupati"

L’improvviso trasferimento degli studenti della scuola Anna Frank ha suscitato preoccupazione tra genitori e comunità.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Anna Frank

Argomenti discussi: Lugagnano, aggiornamento problema acqua alle medie: attese le analisi. Ragazzi a casa, primi esiti negativi.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.