Test microbiologici negativi sull' acqua della scuola Anna Frank e nessun' altro studente colto da malessere

Sono arrivati i risultati dei test microbiologici sull’acqua della scuola media Anna Frank di Lugagnano Sona. Tutti i campioni sono risultati negativi a coliformi, Escherichia coli e enterococchi intestinali. Nessun altro studente ha manifestato malessere e si aspetta ancora l’esito di analisi chimiche.

Gli esami svolti da Arpav non hanno rilevato la presenza di coliformi, escherichia coli e enterococchi intestinali, mentre si attendono analisi definitive dei parametri chimici e dell'esito della ricerca del norovirus Sono arrivati i risultati dei test microbiologici condotti da Arpav sull'acqua della scuola media Anna Frank di Lugagnano Sona, i quali non hanno rilevato la presenza di coliformi, escherichia coli e enterococchi intestinali, mentre si attendono analisi definitive dei parametri chimici (che ad una prima analisi erano negativi) e dell'esito della ricerca del norovirus. Viene inoltre confermato che non ci sono state segnalazioni di altri casi oltre i primi 6.

