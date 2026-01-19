Questa mattina, nella scuola elementare di Torre d’Isola, è stato segnalato un forte odore di vernice che ha causato malori tra bambini e insegnanti. L’intervento di emergenza ha portato all’evacuazione dell’edificio, con l’arrivo di ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri. La situazione è attualmente sotto controllo mentre si svolgono le verifiche per accertare le cause del problema.

Torre d’Isola (Pavia), 19 gennaio 2026 – Ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri questa mattina alla scuola elementare di Torre d’Isola dove a metà mattina è stato avvertito un forte odore di vernice. Alcuni scolari e a una maestra hanno accusato bruciori agli occhi e alla gola e, per motivi precauzionali, la scuola è stata evacuata. Nel frattempo sono state aperte le finestre nell’edificio scolastico e in quello attiguo che è stato la causa dell’intossicazione. Proprio accanto alla scuola, infatti, si sta ultimando il nuovo refettorio che è stato verniciato nel weekend e poi è stato oggetto di un ritocco che ha dato fastidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Odore di vernice nelle classi, malori per i bimbi e un insegnante: evacuata la scuola elementare di Torre d’Isola

