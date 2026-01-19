Odore di vernice nelle classi malori per i bimbi e un insegnante | evacuata la scuola elementare di Torre d’Isola

Da ilgiorno.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, nella scuola elementare di Torre d’Isola, è stato segnalato un forte odore di vernice che ha causato malori tra bambini e insegnanti. L’intervento di emergenza ha portato all’evacuazione dell’edificio, con l’arrivo di ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri. La situazione è attualmente sotto controllo mentre si svolgono le verifiche per accertare le cause del problema.

Torre d’Isola (Pavia), 19 gennaio 2026 – Ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri questa mattina alla scuola elementare di Torre d’Isola dove a metà mattina è stato avvertito un forte odore di vernice. Alcuni scolari e a una maestra hanno accusato bruciori agli occhi e alla gola e, per motivi precauzionali, la scuola è stata evacuata. Nel frattempo sono state aperte le finestre nell’edificio scolastico e in quello attiguo che è stato la causa dell’intossicazione. Proprio accanto alla scuola, infatti, si sta ultimando il nuovo refettorio che è stato verniciato nel weekend e poi è stato oggetto di un ritocco che ha dato fastidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

odore di vernice nelle classi malori per i bimbi e un insegnante evacuata la scuola elementare di torre d8217isola

© Ilgiorno.it - Odore di vernice nelle classi, malori per i bimbi e un insegnante: evacuata la scuola elementare di Torre d’Isola

Antincendio attivato per errore: evacuata la scuola elementare di TrebaselegheVenerdì 9 gennaio 2026, l’impianto antincendio dell’ex scuola media di Trebaseleghe, ora sede della scuola primaria, si è attivato per errore.

Forte odore di gas all’Agraria, evacuata la scuolaUna forte perdita di gas ha causato l’evacuazione dell’Istituto Agraria di Ascoli, generando momenti di tensione tra studenti e personale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Le elementari Armandi Avogli sotto la lente: "C’è un forte odore di vernice". E scatta l’ispezione dell’Ausl - Bologna, 20 febbraio 2024 – Venerdì il dipartimento di Salute pubblica dell’Ausl ha suonato il campanello dell’Elementare per un’ispezione a seguito della mail di una mamma il cui figlio non si è ... ilrestodelcarlino.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.