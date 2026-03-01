macchie bianche sulle unghie quando preoccuparsi e quali sono le cause principali

Le macchie bianche sulle unghie sono un fenomeno comune che può interessare molte persone. Spesso si notano senza che ci siano altri sintomi evidenti e possono comparire in modo improvviso. Le cause principali includono traumi, carenze di alcune vitamine o infezioni fungine. È importante osservare eventuali cambiamenti e consultare un medico se le macchie persistono o si accompagnano ad altri disturbi.

Le unghie non sono solo un aspetto estetico: sono un indicatore significativo della salute generale del nostro corpo. A volte, piccole alterazioni possono rivelare carenze nutrizionali, danni meccanici o anche patologie sistemiche. Tra queste alterazioni, le macchie bianche sono fra le più comuni e, sebbene spesso vengano trascurate, è importante comprendere cosa potrebbero significare. Le macchie bianche, o discromie, sulle unghie possono variare da semplici puntini a linee trasversali chiamate leuconichia, o addirittura da rigonfiamenti della lamina ungueale. Queste manifestazioni, apparentemente innocue, possono rivelare molto di più. I piccoli graffi o crepe bianche, che spesso si notano sulle unghie, sono tipicamente causati da danni meccanici come traumi ripetuti o manicures aggressive. 🔗 Leggi su Tpi.it

