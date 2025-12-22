Clonie nel neonato | cosa sono quando sono normali e quando preoccuparsi

Che i neonati durante il sonno abbiano delle contrazioni muscolari involontarie (i cosiddetti scatti nervosi ) è un fenomeno considerato benigno. Questo fenomeno però, sottolinea la Lega Italiana Contro l’Epilessia (LICE), comprende sia manifestazioni benigne (fisiologiche) che potenzialmente patologiche. È quindi doveroso concentrare l’attenzione sulle clonie nel neonato. Cosa sono le clonie neonatali?. Come riportato in questo studio, il clono è propriamente un riflesso da stiramento ritmico e oscillatorio. Un movimento che si manifesta come una successione ritmica e involontaria di contrazioni e rilassamenti dei muscoli. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

