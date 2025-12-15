Lebbra tornano i casi dopo decenni | quali sono i sintomi e quando preoccuparsi davvero

Dopo oltre quarant’anni di assenza, la lebbra torna a emergere in Europa con alcuni casi isolati in Romania e Croazia. Questa malattia, spesso associata a miti e paure, è oggi rara, curabile e monitorata, ma richiede attenzione ai sintomi e alla tempestività della diagnosi per evitare complicazioni.

Dopo oltre quarant'anni senza segnalazioni ufficiali, la lebbra torna a far parlare di sé in Europa. Alcuni casi isolati registrati tra Romania e Croazia hanno riacceso l'attenzione su una malattia che, nell'immaginario collettivo, evoca paura e stigma, ma che oggi è rara, curabile e sotto controllo. La domanda che molti si pongono è una sola: quali sono i sintomi della lebbra e quando è davvero il caso di preoccuparsi? Le autorità sanitarie hanno subito chiarito che non esiste alcun allarme epidemico. Tuttavia, conoscere i sintomi della lebbra resta fondamentale per evitare diagnosi tardive e inutili timori.

Lebbra, registrati casi in Europa dopo decenni: come si trasmette, sintomi e cure - Romania e Croazia hanno segnalato nelle ultime ore nuovi casi di lebbra, una malattia infettiva che non veniva registrata da decenni nei rispettivi sistemi sanitari nazionali. livesicilia.it

