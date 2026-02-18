Hapoel Tel Aviv vicino a Kessler Edwards | sprint finale per il mercato EuroLeague

Hapoel Tel Aviv sta per chiudere l'acquisto di Kessler Edwards, spinta dal pressing di mercato e dalla scadenza imminente delle finestre di tesseramento. La squadra israeliana cerca di rinforzare la rosa per affrontare al meglio la fase decisiva della EuroLeague. A breve, Edwards potrebbe essere il nuovo volto sotto canestro per la formazione di Tel Aviv.

Litiga di mercato in EuroLeague e una finestra di tesseramenti cruciale spingono Hapoel Tel Aviv a rafforzare il proprio roster. In ottica di completare la rosa, le dinamiche sembrano indirizzarsi verso un accordo con Kessler Edwards, ala di 25 anni, noto per le sue ultime prestazioni in G League. la trattativa appare in fase avanzata e potrebbe tradursi in un inserimento che aumenterebbe la versatilità del reparto esterni. Edwards arriverebbe in Israele dopo una stagione di livello in g league, dove ha mostrato costanza sia in termini di fisicità sia di rendimento. l’ex teammate dei nets, con esperienze anche con kings e mavericks, porterebbe al club una presenza atletica capace di chiudere varchi difensivi e di offrire soluzioni su più ruoli. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Dimitris Itoudis a rischio esonero 'Hapoel Tel Aviv?L’Hapoel Tel Aviv sta valutando se cambiare allenatore.

Crisi profonda e panchina in bilico per l'Hapoel Tel AvivL’Hapoel Tel Aviv vive una crisi profonda, causata dai risultati negativi nelle ultime partite e dalla conseguente incertezza sulla guida tecnica.

