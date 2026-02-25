Olimpia Milano vola a Tel Aviv per la sfida EuroLeague contro l' Hapoel

Il ritorno in campo dell’Olimpia Milano in EuroLeague propone una sfida cruciale in trasferta contro l’Hapoel Tel Aviv, all’orizzonte di una stagione ancora in corso e con obiettivi tactici definiti. Dopo la vittoria in Coppa Italia, la formazione milanese affronta una sfida complessa in Israele, patria di una squadra che aveva guidato la classifica per settimane ma che arriva da un periodo negativo. La partita, giocata in uno storico impianto che ha visto numerosi confronti tra le due squadre, riveste un significato particolare sia per il morale sia per la gestione del roster, stretto tra impegni di club e conferme internazionali. Milano rientra in scena con una classifica che non permette sogni di playoff immediati, entrando nel terzo tratto della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

