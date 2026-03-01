Oddio ma quella è la mia patong! Mara te gusta la mangusta? Elettra Lamborghini senza freni le lacrime di Ditonellapiaga e Sayf con la mamma | cosa è successo a Domenica In Speciale Sanremo

Elettra Lamborghini ha esclamato con entusiasmo durante la trasmissione Domenica In Speciale Sanremo, riferendosi a una patong, e ha chiesto a Mara se le piace una mangusta. Nel frattempo, le lacrime di Ditonellapiaga e Sayf sono state visibili mentre erano con la madre. Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2023, e come di consueto, il giorno dopo la finale, tutti gli artisti sono stati ospiti di Mara Venier.

Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 202 6. Ma non è ancora finita qua. Come da tradizione, infatti, il giorno dopo la finale della kermesse, tutti gli artisti passeranno da Mara Venier a “ Domenica In”. Dalle ore 14 di oggi, domenica 1° marzo, sono iniziati i racconti, i bilanci (e le polemiche?) della 76esima edizione del Festival. Lo scorso anno, il salotto trasformato di Mara Venier, era metaforicamente diventato un ring. I protagonisti dello scontro verbale? Elodie e Davide Maggio. Ditonellapiaga. La prima artista a passare da “ zia Mara” è stata la terza classificata, Ditonellapiaga. L’artista, che ha portato all’Ariston “ Che fastidio!”, un pezzo pop-elettronico, ha raccontato le sue sensazioni dopo essersi posizionata nello scalino più basso (ma, ovviamente, prestigioso) del podio finale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non ho voglia di bombare, sono troppo stanca, se mio marito mi spompa non canto più. La mia pa**era è in vacanza”: Elettra Lamborghini senza freni a SanremoLa cantante è sempre più provata dalla mancanza di sonno dovuta ai "festini bilaterali" che stanno sconvolgendo le sue nottate sanremesi.

