Morto Nicolas Giani l’ex capitano della Spal si è spento a 39 anni | lutto nel mondo del calcio

È morto a 39 anni l’ex capitano della Spal, Nicolas Giani. La notizia ha colpito il mondo del calcio, che si prepara a ricordarlo per la sua carriera e il suo impegno in campo. Giani si è spento dopo una lunga malattia, lasciando un vuoto tra i tifosi e i suoi ex compagni.

Morto Nicolas Giani, l’ex capitano della Spal si è spento all’età di 39 anni dopo una lunga malattia. Lutto nel mondo del calcio. l calcio italiano si sveglia avvolto da una coltre di tristezza per la perdita di un uomo che ha saputo incarnare i valori più puri dello sport. Lunedì 2 febbraio 2026, a soli 39 anni, si è spento a Desenzano del Garda Nicolas Giani. L’ex difensore, stroncato da una malattia contro cui combatteva da tempo con la stessa dignità che mostrava sul rettangolo verde, lascia un vuoto incolmabile. Per la città di Ferrara e per tutto il mondo sportivo, la notizia del decesso rappresenta la scomparsa di un capitano d’altri tempi, capace di unire grinta agonistica e una profonda umanità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Un giorno di dolore per il calcio italiano.

Nicolas Giani, ex capitano della Spal, è morto a soli 39 anni dopo aver combattuto una malattia.

Nicolas Giani, morto a 39 anni l'ex capitano della Spal. Lascia moglie e figlia, fatale una lunga malattiaLutto nel mondo del calcio. Nicolas Giani, 39 anni ed ex capitano della Spal, è morto dopo una battaglia contro una malattia. Giani, che in carriera è riuscito nell'impresa ... ilmessaggero.it

Morto Nicolas Giani: che malattia aveva l'ex capitano della Spal?Nicolas Giani è morto all'età di 39 anni. L'ex capitano della Spal, che avrebbe compiuto 40 anni il prossimo 13 marzo, è stato uno dei protagonisti della grande cavalcata che ha portato la squadra di ... menshealth.com

