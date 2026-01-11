Il mondo della musica piange la scomparsa di Bob Weir, chitarrista e co-fondatore dei Grateful Dead. Nato nel 1947, Weir ha contribuito in modo significativo alla scena musicale americana, lasciando un'importante eredità artistica. La sua morte, avvenuta il 10 gennaio all’età di 78 anni, rappresenta una perdita per tutti gli appassionati di musica e per il panorama musicale internazionale.

Bob Weir, famoso chitarrista e co-fondatore dei Grateful Dead, si è spento ieri, sabato 10 gennaio, all'età di 78 anni. Una carriera piena, la sua, ed anche una delle più longeve e influenti nella storia del rock americano. Sono stati oltre 60 anni di musica. Oggi i fan lo salutano con gratitudine e grande dolore. Nato a San Francisco il 16 ottobre 1947, Robert Hall Weir ha cominciato a suonare la chitarra all'età di 13 anni, dopo aver tentato di studiare altri strumenti. Aveva problemi di dislessia, e per questo non riuscì mai a conseguire buoni risultati a scuola. Venne addirittura espulso da alcuni istituti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lutto nel mondo della musica: addio a Bob Weir, chi era il chitarrista e co-fondatore dei Grateful Dead

