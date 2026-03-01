A Montespertoli, in provincia di Firenze, tre lupi sono stati segnalati nelle ultime ore in via di Nebbiano. Secondo quanto riferito, uno di loro si sarebbe avvicinato ringhiando, suscitando sorpresa tra i residenti. L’avvistamento è stato confermato da testimoni locali e si aggiunge ad altri segnalati recentemente nella zona. La presenza di questi animali non è usuale in questa area.

Montespertoli (Firenze), 1 marzo 2026 – Tre lupi sarebbero stati avvistati in via di Nebbiano, nelle scorse ore. Si sarebbero avvicinati a un uomo che stava lavorando in una vigna e uno dei tre animali, più vicino rispetto agli altri due – stando al racconto di una residente che ha denunciato il fatto alle autorità e poi sui social –, avrebbe iniziato a “ringhiare”. Una potenziale situazione di pericolo che sarebbe stata se non altro scongiurata sul nascere perché l’uomo, “intuendo che il lupo potesse essere in procinto di attaccare”, avrebbe iniziato a urlare e ad allargare le braccia per spaventarlo, facendolo fuggire (insieme agli altri due animali). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lupi, un altro (inedito) avvistamento: “Uno si è avvicinato ringhiando”

