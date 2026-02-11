Lupi nel Comasco stop agli allarmismi | chi contattare e cosa fare in caso di avvistamento

Negli ultimi giorni, le segnalazioni di avvistamenti di lupi sono aumentate nel Comasco. Molti residenti si sono spaventati, ma le autorità invitano alla calma. Chi vede un lupo, deve chiamare le forze dell’ordine o i veterinari, e non bisogna cercare di avvicinarsi o spaventarlo. Le autorità rassicurano: i lupi non sono pericolosi se rispettati e monitorati correttamente.

Negli ultimi giorni sono tornate a crescere le segnalazioni di avvistamenti di lupi in Lombardia e anche nel Comasco. Solo recentemente, in redazione, è arrivata la segnalazione di una capra sbranata in una zona montana del territorio. Un tema delicato, che riaccende il dibattito e le.

