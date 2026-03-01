Dopo la partita tra Cremonese e Milan, il difensore della Cremonese ha commentato l'incontro durante una conferenza stampa. Ha descritto la gara come propositiva, sottolineando la volontà di entrambe le squadre di attaccare e creare occasioni. Ha anche avvisato che ci sono aspetti da migliorare e che bisogna mantenere alta l’attenzione nelle prossime sfide.

Sebastiano Luperto, giocatore grigiorosso, ha parlato in conferenza stampa al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Cosa si portano da questa partita: "Abbiamo fatto una gara propositiva. Affrontavamo una grande squadra alla quale abbiamo tenuto testa. Da qui alla fine dobbiamo stare attenti a quei piccoli particolari che faranno la differenza". Sullo "scippo" di Bonazzoli nel primo tempo: "Stavo già caricando per il colpo di testa. Purtroppo Bonazzoli mi ha anticipato". Sul gol del Milan e sull'occasione nel secondo tempo: "Per quanto riguarda il gol del Milan non l'ho rivisto, ma dal campo c'è stata questa giocata corta, De Winter l'ha spizzata quel tanto che basta per Pavlovic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Luperto su Cremonese-Milan: “Gara propositiva, ma attenzione a…”

Leggi anche: Cremonese su Luperto: pressing per l’acquisto definitivo

Cremonese, Luperto: “Grande prestazione. Tenuto testa a una grande come il Milan”Sebastiano Luperto, giocatore grigiorosso, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che...

Contenuti utili per approfondire Cremonese Milan.

Temi più discussi: Cremonese-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Cremonese-Milan: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming Serie A in tempo reale; Cremonese Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Le probabili formazioni di Cremonese-Milan (Serie A).

Cremonese-Milan 0-2: video, gol e highlightsIl Milan torna alla vittoria riuscendo a superare la Cremonese solo allo scadere: segnano Pavlovic al 90’ e Leao al 94’. La squadra di Nicola parte bene e va vicina al vantaggio con Bonazzoli e Vardi. sport.sky.it

Cremonese-Milan 0-2, le pagelle: la risolve Pavlovic, Audero regge finché puòRisultato finale: Cremonese-Milan 0-2 MILAN (a cura di Paolo Lora Lamia) Maignan 6 - Nonostante la Cremonese occupi con buona costanza la metà. tuttomercatoweb.com

Contatto Fullkrug-Luperto, era rigore Allegri protesta in Cremonese-Milan x.com

Cremonese-Milan 0-2: risultato giusto - facebook.com facebook