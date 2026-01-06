Cremonese su Luperto | pressing per l’acquisto definitivo

La Cremonese continua a manifestare interesse per Sebastiano Luperto, difensore del Cagliari. Con una presenza consolidata in campo e un rendimento affidabile, Luperto rappresenta un’opzione valida per rafforzare la linea difensiva della squadra. La trattativa per il suo acquisto definitivo si intensifica, sottolineando l’importanza di inserire un profilo esperto e stabile nel reparto difensivo grigiorosso.

La Cremonese insiste per Sebastiano Luperto. Il centrale del Cagliari, già a segno in stagione, è un titolare affidabile e resta un profilo molto apprezzato in casa grigiorossa. Il bilancio parla chiaro: 14 presenze in campionato, una sola sostituzione (contro l’Atalanta) e quattro panchine, l’ultima il 21 dicembre con il Pisa. Numeri da protagonista, che gli isolani non vorrebbero perdere. La partita, però, si gioca sull’offerta: dalla Lombardia potrebbe arrivare una proposta a titolo definitivo. La Cremonese valuta Luperto come rinforzo d’esperienza, ideale per formare una coppia solida con Federico Baschirotto. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Cremonese su Luperto: pressing per l’acquisto definitivo Leggi anche: Marianucci verso la Cremonese, Luperto può tornare al Napoli Leggi anche: Il Napoli si è informato su Chiesa, ma non può garantire un acquisto definitivo: è un’operazione complessa Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Al via il mercato di gennaio: Cremonese su Marianucci e Luperto. Il Torino ci prova per Barbieri. - Oggi, a mezzanotte, si è aperto ufficialmente il mese del mercato di riparazione, che sichiuderà il 2 febbraio alle 20. sportgrigiorosso.it

