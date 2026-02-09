Sabotaggi alle linee ferroviarie durante le Olimpiadi | aperta un’inchiesta per terrorismo

La procura di Bologna ha aperto un’inchiesta dopo i sabotaggi alle linee ferroviarie avvenuti sabato mattina, proprio mentre iniziavano le gare delle Olimpiadi. Gli inquirenti sospettano un possibile attentato con finalità di terrorismo, ma ancora non ci sono certezze. Le indagini sono in corso per capire chi c’è dietro agli atti intimidatori che hanno messo in crisi il sistema dei trasporti in un momento così importante.

Un possibile attentato ai trasporti con finalità di terrorismo: sono queste le ipotesi su cui stanno lavorando i magistrati di Bologna in relazione ai sabotaggi che hanno colpito le linee ferroviarie sabato mattina, in coincidenza con l'avvio delle gare delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il procuratore Paolo Guido ha affidato l'inchiesta al gruppo specializzato in terrorismo della Procura di Bologna. Un fascicolo sarà aperto anche dalla Procura distrettuale antimafia di Ancona per l'episodio avvenuto nello snodo ferroviario di Pesaro.

