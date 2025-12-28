Femminicidio Anna domani l’ultimo saluto | sindaco proclama lutto cittadino

Domani alle 11:30, nel Duomo di Cava de’ Tirreni, si terranno i funerali di Anna Tagliaferri, imprenditrice e vittima di femminicidio. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino in memoria di una donna uccisa nel contesto di una tragica violenza domestica. L’evento rappresenta un momento di commemorazione e riflessione su un fenomeno ancora troppo presente nella società.

Tempo di lettura: 2 minuti Saranno celebrati, domani lunedì 29 dicembre, alle 11:30 nel Duomo di Cava de’ Tirreni i funerali di Anna Tagliaferri, l’imprenditrice quarantenne, titolare della pasticceria Tirrena, uccisa con otto coltellate dal compagno Diego Di Domenico, i cui funerali si sono tenuti oggi in forma privata. Dopo l’autopsia effettuata nella giornata del 27 dicembre, la salma della donna è stata restituita alla famiglia per l’ultimo saluto. L’esito dell’esame autoptico ha confermato il numero dei fendenti che hanno colpito mortalmente Anna, e smentito l’indiscrezione che era circolata in merito ad una sua possibile gravidanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

