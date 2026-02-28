Lukaku si commuove a fine partite | Sono stati mesi difficili Prima di arrivare al Napoli ero morto

Dopo un periodo segnato da infortuni e da una perdita personale, l’attaccante belga ha segnato il gol decisivo nella partita del Napoli contro il Verona. Al termine della gara, Lukaku si è commosso, raccontando di aver attraversato mesi difficili e di sentirsi come se fosse morto prima di arrivare in azzurro. La sua prestazione ha contribuito ai tre punti della squadra.