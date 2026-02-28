Lukaku si commuove a fine partite | Sono stati mesi difficili Prima di arrivare al Napoli ero morto
Dopo un periodo segnato da infortuni e da una perdita personale, l’attaccante belga ha segnato il gol decisivo nella partita del Napoli contro il Verona. Al termine della gara, Lukaku si è commosso, raccontando di aver attraversato mesi difficili e di sentirsi come se fosse morto prima di arrivare in azzurro. La sua prestazione ha contribuito ai tre punti della squadra.
La vittoria del Napoli sul campo del Verona porta la firma in calce di Romelu Lukaku. L'attaccante belga, dopo il lungo infortunio e dopo la scomparsa del padre che ha profondamente segnato questi ultimi mesi, è tornato al gol regalando tre punti pesanti alla squadra azzurra.“Sono contento per la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
