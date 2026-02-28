Napoli Lukaku a DAZN commuove dopo il Verona | Perdere mio padre è stato pesante Prima di arrivare qui ero morto

Dopo il match tra Napoli e Verona, Romelu Lukaku ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. L’attaccante belga ha parlato del suo stato emotivo, ricordando il peso della perdita del padre e il senso di aver superato momenti difficili prima di arrivare alla squadra. La sua rete al 96° minuto ha deciso la partita e lui ha condiviso alcune riflessioni sul momento.

