Romelu Lukaku ha condiviso un momento di forte emozione durante un'intervista su Dazn, raccontando di essere stato in uno stato difficile prima di trasferirsi a Napoli. L’attaccante belga ha detto di sentirsi rinato grazie alla sua nuova squadra e di aver ritrovato entusiasmo e motivazione. Le sue parole sono state pronunciate in un momento di grande sincerità, evidenziando il suo percorso personale e professionale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli, sabato 28 febbraio 2026 – Non è stata una semplice intervista post-partita quella a cui abbiamo assistito dopo il match tra Verona e Napoli. Romelu Lukaku, l’attaccante degli azzurri, si è fermato ai microfoni di DAZN e, nel momento in cui analizzava la prestazione della sua squadra, è emerso un aspetto che va oltre il campo: l’intensità emotiva che accompagna ogni mossa, ogni gol. Il silenzio che ha seguito il suo “gol pesantissimo” e i tre punti conquistati sembra essere stato interrotto da una voce rotta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lukaku commosso su Dazn: ‘Ero senza vita prima di arrivare a Napoli’.

Leggi anche: Napoli, Lukaku a DAZN commuove dopo il Verona: «Perdere mio padre è stato pesante. Prima di arrivare qui ero morto»

Lukaku commosso dopo il Verona: «Perdere mio padre è stato devastante, prima del Napoli ero a pezzi»Nel post partita contro il Verona, Romelu Lukaku ha fornito una lettura chiara sull’esito della sfida e sulle motivazioni che guidano il suo...

Una raccolta di contenuti su Lukaku commosso

Temi più discussi: Napoli, Lukaku commosso: Mesi difficili fra infortunio e lutto di mio padre, vado avanti per i miei figli; ? NAPOLI. Lukaku commosso: Questo gol mi ripaga di tutto; Napoli, Lukaku da brividi: Prima di arrivare qui ero morto, dobbiamo puntare in alto; Lukaku in lacrime a DAZN: Prima di arrivare a Napoli ero morto! Il calcio mi ha dato tutto nella vita... dura la perdita di mio padre.

Lukaku si commuove a fine partita: Sono stati mesi difficili. Prima di arrivare al Napoli ero mortoL'attaccante belga è tornato al gol dopo il lungo infortunio e un lutto familiare che lo ha segnato profondamente ... napolitoday.it

Lukaku a DAZN: Gol pesantissimo, vado avanti per i miei figliRomelu Lukaku, autore della seconda rete del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro l'Hellas Verona. Di seguito, le sue parole ... ilnapolionline.com

Romelu commosso ricorda il papà scomparso e scoppia a piangere col trofeo del migliore in campo GRANDISSIMO UOMO #Lukaku #VeronaNapoli x.com

Un Romelu #Lukaku visibilmente commosso ed in lacrime ai microfoni di DAZN nel post-partita di Verona-Napoli 1-2: "Gol pesantissimo ma sono contento per la squadra. Abbiamo fatto un bel lavoro questa settimanale peccato per il gol preso. Abbiamo portat - facebook.com facebook