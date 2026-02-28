Dopo la partita contro il Verona, Romelu Lukaku ha parlato apertamente del suo stato emotivo, raccontando di aver perso suo padre e di come questa perdita abbia influito sul suo umore. Nel post partita, l’attaccante ha spiegato che il dolore per la scomparsa del genitore lo aveva colpito duramente prima della sfida contro il Napoli, lasciandolo in uno stato di grande tristezza.

Nel post partita contro il Verona, Romelu Lukaku ha fornito una lettura chiara sull’esito della sfida e sulle motivazioni che guidano il suo rendimento. L’attaccante del Napoli ha commentato la vittoria, determinata da un gol decisivo al 96', evidenziando l’importanza della prestazione collettiva e l’impatto degli episodi finali sui tre punti conquistati. Le dichiarazioni riflettono una stagione impegnativa ma orientata all’obiettivo, senza perdere di vista il valore della squadra e della famiglia come fattori di supporto. Lukaku ha espresso gratitudine verso i compagni per la prova corale fornita, ricordando che, nonostante l’episodio del gol subito, la vittoria è il risultato di un lavoro di gruppo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Lukaku commosso dopo il Verona: «Perdere mio padre è stato devastante, prima del Napoli ero a pezzi»

