L' ufficio di Ahmadinejad smentisce la notizia della morte ex presidente

L’ufficio di Ahmadinejad ha smentito ufficialmente le voci sulla morte dell’ex presidente iraniano, che era stata diffusa dopo il primo attacco israeliano avvenuto ieri in Iran. Al momento, non ci sono conferme indipendenti sulla sua condizione e la sua sorte resta incerta. La notizia della presunta morte è stata smentita dall’entourage dell’ex presidente, senza ulteriori dettagli.