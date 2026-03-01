L' ufficio di Ahmadinejad smentisce la notizia della morte ex presidente
L’ufficio di Ahmadinejad ha smentito ufficialmente le voci sulla morte dell’ex presidente iraniano, che era stata diffusa dopo il primo attacco israeliano avvenuto ieri in Iran. Al momento, non ci sono conferme indipendenti sulla sua condizione e la sua sorte resta incerta. La notizia della presunta morte è stata smentita dall’entourage dell’ex presidente, senza ulteriori dettagli.
C'è incertezza sulla sorte dell'ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, dato per morto nel primo attacco israeliano di ieri in Iran. L'ufficio di Ahmadinejad ha smentito le notizie diffuse dai media iraniani sulla sua morte.La notizia del decesso era stata riportata dall'agenzia di stampa. 🔗 Leggi su Today.it
