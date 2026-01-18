Una ong iraniana ha smentito le notizie di morte di Erfan Soltani, affermando che l’attivista è ancora vivo. La situazione in Iran rimane complessa, con un accesso limitato a internet e comunicazioni difficili a causa delle restrizioni imposte dal regime. In un contesto di tensione crescente, le informazioni provenienti dal paese continuano a essere soggette a incertezza e filtrazioni.

Mentre dentro e fuori l’ Iran la tensione rimane altissima, lo scontro è anche sulle informazioni che arrivano da un Paese dove le comunicazioni sono ancora molto complicate dopo il blackout imposto dal regime. Nelle scorse ore, l’ong Hengaw, specializzata in difesa dei diritti umani, ha smentito la notizia diffusa da Israele sulla morte di Erfan Soltani, giovane diventato un simbolo delle ultime proteste contro gli ayatollah. L’organizzazione umanitaria infatti, ha diffuso su X un comunicato con la foto del ragazzo dove si dice che alla famiglia “è stata concessa una breve visita di persona oggi” e si conferma “che è attualmente vivo e in condizioni fisiche stabili”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, una ong smentisce Israele sulla notizia della morte di Erfan Soltani: “È vivo”. Ancora accesso filtrato di internet

Le autorità dell’Iran smentiscono la condanna a morte per Erfan Soltani

Le autorità iraniane hanno ufficialmente dichiarato che Erfan Soltani non è stato condannato a morte, contrariamente a quanto si era ipotizzato in precedenza. La notizia riguarda il coinvolgimento di Soltani nelle recenti proteste e la preoccupazione internazionale circa il suo destino. Questa comunicazione rappresenta un importante chiarimento circa la situazione legale del ragazzo, che aveva suscitato attenzione e preoccupazione a livello globale.

Chi è Erfan Soltani: il primo manifestante condannato a morte in Iran per la “Guerra contro Dio”

Erfan Soltani è il primo manifestante condannato a morte in Iran per aver partecipato alla cosiddetta

