Morte Commisso il messaggio di cordoglio della Juventus dopo la morte del presidente della Fiorentina | le parole – FOTO

La Juventus ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. In un messaggio ufficiale, la società torinese ha ricordato la figura di Commisso, evidenziando il suo contributo al calcio italiano e il suo ruolo nel club viola. Un gesto di rispetto e vicinanza in un momento di dolore per la famiglia e l'intero mondo sportivo.

Morte Commisso, il messaggio di cordoglio della Juventus per la scomparsa del presidente viola: ecco che cosa ha scritto la società torinese. Anche la Juventus si unisce al cordoglio per la triste scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina scomparso tra la notte di ieri e la mattinata di oggi. La società bianconera ha pubblicato un messaggio sui propri profili social, che recita così: "In questo momento di grande dolore, esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia Commisso e alla Fiorentina".

Morte Commisso, il cordoglio dell'Inter: "Ci stringiamo attorno alla famiglia e alla Fiorentina" - L'Inter, con un messaggio sui propri profili social, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del presidente della Fiorentina Rocco Commisso,. tuttomercatoweb.com

Cosenza, il cordoglio del presidente Guarascio per la scomparsa di Rocco Commisso - Eugenio Guarascio, presidente del Cosenza, ha diffuso il seguente messaggio per esprimere il suo cordoglio per la morte di Rocco Commisso: Il Presidente del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio esprime ... tifocosenza.it

Morte Commisso, arriva la decisione della FIGC I DETTAGLI: https://bit.ly/3NOo0rm - facebook.com facebook

Pioggia di affetto dopo la morte di #Commisso La GALLERY con tutti i messaggi x.com

