Lucilla Show al Palateknoship | la Fatina del Sole accende l' 8 marzo con la Alman Kids Crew

Domenica 8 marzo alle 18, al Palateknoship, si tiene il “Lucilla Show” con la Fatina del Sole e la Alman Kids Crew. L’evento è rivolto ai bambini e celebra la Giornata internazionale della Donna attraverso uno spettacolo ricco di magia e energia. L’appuntamento si svolge in un ambiente dedicato ai più piccoli, offrendo un momento di intrattenimento e divertimento.

Protagonista indiscussa sarà la Fatina del Sole, amatissima star del web, pronta a scendere sulla Terra per portare raggi di felicità attraverso uno spettacolo divertente, coinvolgente e interattivo. Un viaggio tra musica, colori ed emozioni dove i bambini non saranno semplici spettatori, ma veri protagonisti: canteranno, balleranno, ascolteranno storie e parteciperanno attivamente a ogni momento del live. “Lucilla Show” è un’esperienza immersiva pensata per stupire, educare divertendo e regalare un pomeriggio di pura gioia condivisa. La prima grande sorpresa è già stata annunciata: sul palco salirà anche la Alman Kids Crew, il piccolo e talentuoso corpo di ballo genovese creato e sostenuto da Alman Kids (nota casa produttrice di prodotti per bambini). 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Grande festa di Carnevale con i colori di Muggia e Lucilla, la "fatina del sole"Grande festa sabato 21 febbraio a Palmanova Designer Village che si colora di allegria con lo storico Carnevale muggesano e si riempie di musica con...

Tutta la famiglia Alman Kids riunita in teatro per festeggiare il NataleAlman Music festeggia il Natale al Teatro comunale Ebe Stignani di Imola (BO), domenica 28 dicembre, con lo spettacolo “Lucilla presenta: Natale con...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lucilla Show.

Argomenti discussi: Concerti e festival in Italia: calendario, date, eventi, live, spettacoli [aggiornamento].

Il Lucilla show. Al Politeama la star dei bimbiDomenica pomeriggio alle 17.30 al Politeama arriva Lucilla Show, lo spettacolo per bambini con protagonista una piccola star del web, in particolare di Youtube, canale in cui le sue canzoni ed i suoi ... lanazione.it

Firenze, arriva il Lucilla Show: a teatro torna l’idolo dei bambiniFirenze, 5 febbraio 2026 – Il conto alla rovescia era iniziato da tempo, per la gioia di tutti i più piccoli. E ora il momento è arrivato e sta per arrivare a Firenze lo spettacolo più amato dai ... lanazione.it