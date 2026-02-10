Grande festa di Carnevale con i colori di Muggia e Lucilla la fatina del sole

Da udinetoday.it 10 feb 2026

Sabato 21 febbraio, Palmanova Designer Village si trasforma in un tripudio di colori e allegria. La festa di Carnevale porta in città il tradizionale corteo muggesano, accompagnato dalla musica di Lucilla, conosciuta come la

Grande festa sabato 21 febbraio a Palmanova Designer Village che si colora di allegria con lo storico Carnevale muggesano e si riempie di musica con l’ospite speciale Lucilla.Appuntamento a partire dalle 15 con la sfilata in maschera del Carnevale di Muggia, la baby dance e, gran finale alle 16.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

