Tutta la famiglia Alman Kids riunita in teatro per festeggiare il Natale
La famiglia Alman Kids si riunisce al Teatro comunale Ebe Stignani di Imola per celebrare il Natale con uno spettacolo speciale. Domenica 28 dicembre, alle ore 15, il pubblico potrà divertirsi con “Lucilla presenta: Natale con Alman Kids”, un evento dedicato ai più piccoli per vivere insieme la magia delle festività natalizie.
Alman Music festeggia il Natale al Teatro comunale Ebe Stignani di Imola (BO), domenica 28 dicembre, con lo spettacolo “Lucilla presenta: Natale con Alman Kids”, in una doppia recita alle ore 15.30 e alle ore 18. Sul palco si esibiranno - per la prima volta assieme - tutti gli artisti e i talent. Bolognatoday.it
Lucilla - LA FAMIGLIA UOVO Pasqua sta arrivando
Tutta la famiglia Alman Kids riunita in teatro per festeggiare il Natale - Alman Music festeggia il Natale al Teatro comunale Ebe Stignani di Imola (BO), domenica 28 dicembre, con lo spettacolo “Lucilla presenta: Natale con Alman Kids”, in una doppia recita alle ore 15. bolognatoday.it
Il gioco di società pensato per tutta la famiglia chiamata a misurarsi sul repertorio della canzone italiana dagli anni Sessanta ad oggi. Ed è così che giocando torneranno a galla i ricordi di una vita. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.