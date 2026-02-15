Luciano Darderi sconfitto da Francisco Cerundolo nella finale a Buenos Aires

Luciano Darderi ha perso contro Francisco Cerundolo nella finale del torneo ATP 250 di Buenos Aires, a causa di una serie di errori nel secondo set. Durante la partita, Darderi ha commesso alcuni doppi falli che hanno aperto la strada all’avversario, che ha preso il comando del match. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-4, 7-5, lasciando il giovane argentino senza il titolo davanti al pubblico di casa.

Luciano Darderi non riesce a superare l’ostacolo rappresentato da Francisco Cerundolo nella finale del torneo ATP 250 di Buenos Aires. Nella capitale argentina il numero 4 d’Italia deve cedere per 6-4 6-2 di fronte al numero 1 argentino, che dopo due finali perse qui trova finalmente il modo di spezzare questo tabù. Rimane comunque una settimana positiva per Darderi soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti della Gira Sudamericana. Quasi subito il match si fa sostanzialmente ruspante, perché sia dall’una che dall’altra parte l’impostazione è molto legata ai duri scambi da fondo lottati, con il pubblico di Buenos Aires a sottolinearli piacevolmente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Luciano Darderi sconfitto da Francisco Cerundolo nella finale a Buenos Aires ATP Buenos Aires 2026, Francisco Cerundolo sfiderà Luciano Darderi in finale: sconfitto Etcheverry in due set Francisco Cerundolo ha raggiunto la finale dell’ATP Buenos Aires 2026 dopo aver battuto Etcheverry in due set, lasciando il suo avversario sconfitto nel secondo turno. ATP Buenos Aires 2026, Baez affronterà Darderi in semifinale. Francisco Cerundolo avanza Baez ha raggiunto le semifinali dell’ATP Buenos Aires 2026 dopo aver battuto un avversario più giovane, Darderi, in una partita combattuta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Darderi in finale all'Atp Buenos Aires 2026: Baez battuto in due set; ATP Buenos Aires 2026, Francisco Cerundolo sfiderà Luciano Darderi in finale: sconfitto Etcheverry in due set; Compleanno con vittoria per Darderi: è in finale a Buenos Aires; Tutto il tennis in Diretta. Luciano Darderi sconfitto da Francisco Cerundolo nella finale a Buenos AiresLuciano Darderi non riesce a superare l'ostacolo rappresentato da Francisco Cerundolo nella finale del torneo ATP 250 di Buenos Aires. Nella capitale ... oasport.it ATP Buenos Aires 2026, Darderi si ferma a un passo dal titolo: trionfa CerundoloNiente ciliegina sulla torta per Luciano Darderi, sconfitto dall'argentino Francisco Cerundolo nella finale dell'ATP 250 di Buenos Aires 2026 ... spaziotennis.com TUTTI CON DARDERI Alle 20:00 Luciano va a caccia del titolo numero 5 della sua carriera contro Francisco Cerundolo nella finale dell’ATP 250 di Buenos Aires FORZAAAAA facebook TUTTI CON DARDERI Alle 20:00 Luciano va a caccia del titolo numero 5 della sua carriera contro Francisco Cerundolo nella finale dell’ATP 250 di Buenos Aires FORZAAAAA x.com