Luciano Darderi compleanno e finale a Buenos Aires! Baez regge un set poi crolla

Luciano Darderi ha raggiunto la sua prima finale del 2026 all’ATP 250 di Buenos Aires, un risultato che nasce dalla vittoria contro un avversario difficile e dalla sua determinazione in campo. Durante la semifinale, il giovane tennista ha mostrato un gioco solido, conquistando il passaggio successivo nel giorno del suo compleanno. Dopo aver superato le difficoltà, ora si prepara a sfidare il suo rivale in una finale che promette emozioni.

Luciano Darderi centra la sua prima finale del 2026, la quinta in carriera, all'ATP 250 di Buenos Aires. Sulla terra rossa della capitale argentina il nativo di Villa Gesell, che ha sempre giocato per l'Italia, supera per 7-6(2) 6-1 Sebastian Baez e sfiderà il numero 1 d'Argentina, Francisco Cerundolo, vittorioso per 6-3 7-5 contro Tomas Martin Etcheverry in una sfida tutta dello stesso colore di bandiera, nei giorni in cui i padroni di casa dominano il tabellone. Unica eccezione: il secondo finalista. Primo set che va avanti sotto due tipi di canovacci: da una parte una lotta ben espressa anche in campo, con diversi punti spettacolari, dall'altra la totale mancanza di break e palle break.