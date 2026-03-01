Luchè ha scelto il look più elegante di sempre per la serata finale di Sanremo

Luchè ha deciso di presentarsi alla serata finale di Sanremo 2026 indossando il look più elegante mai sfoggiato. Per la sua prima partecipazione alla manifestazione, il cantante ha scelto un outfit di alta classe che ha attirato l'attenzione tra il pubblico e i media presenti. La scelta del suo abbigliamento ha segnato il momento culminante della serata, creando un forte impatto visivo.

Per la sua prima volta in gara a Sanremo 2026 Luchè ha voluto fare le cose in grande. Nella serata che anticipa l’inizio del Festival, l’artista napoletano si è presentato sul Blu Carpet con un look Louis Vuitton composto da un dolcevita in misto seta e cashmere, pantaloni cargo in tessuto principe di Galles con motivo a quadri e perline scintillanti ricamate, un soprabito sartoriale monopetto in stile kimono in lana e mohair con bottoni a forma di fiore di sakura in origami rosa, una cintura con catenella Rockabilly e stivaletti Chelsea LV Oxford in pelle. Tutto supervisionato dal suo stylist Michele Potenza. «Mi riempie di felicità e di... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Chiello presenta il suo pezzo per il prossimo Festival di Sanremo 2026

Labirinto di Luchè, il significato: Quanto ci vuole per dimenticarsiLabirinto è la canzone con cui Luchè si presenta al Festival di Sanremo 2026: scopriamo il significato e il testo. donnaglamour.it

Il testo e il significato della canzone Labirinto di Luchè a Sanremo 2026Il brano, scritto insieme a Davide Petrella, parla di ossessioni e paure, rappresentate metaforicamente dal labirinto ... elle.com

Ancora più bella l'esibizione di stasera di Luchè. - facebook.com facebook

Il mio podio social: Dal primo a secondo ci sono: Sayf, Samurai Jay e Nayt, Dal terzo al quarto Luchè, ditonellapiaga e Arisa x.com