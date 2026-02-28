Per la serata delle cover a Sanremo 2026, Luchè ha deciso di indossare un look che si abbinasse a quello del suo compagno di palco. Questa è la sua prima partecipazione alla manifestazione e ha scelto di presentarsi con un outfit curato nei dettagli. La sua presenza sul palco ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media.

Per la sua prima volta in gara a Sanremo 2026 Luchè ha voluto fare le cose in grande. Nella serata che anticipa l’inizio del Festival, l’artista napoletano si è presentato sul Blu Carpet con un look Louis Vuitton composto da un dolcevita in misto seta e cashmere, pantaloni cargo in tessuto principe di Galles con motivo a quadri e perline scintillanti ricamate, un soprabito sartoriale monopetto in stile kimono in lana e mohair con bottoni a forma di fiore di sakura in origami rosa, una cintura con catenella Rockabilly e stivaletti Chelsea LV Oxford in pelle. Tutto supervisionato dal suo stylist Michele Potenza. «Mi riempie di felicità e di... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Luchè ha scelto un look all’altezza del suo compagno di palco per la serata delle cover a Sanremo

Luchè ha scelto di spiazzare tutti con il suo look per la prima serata di SanremoPer la sua prima volta in gara a Sanremo 2026 Luchè ha voluto fare le cose in grande.

Sanremo 2026, Morgan non sarà sul palco con Chiello nella serata delle coverA pochi giorni dall'inizio della 76ª edizione del Festival di Sanremo, una nota ufficiale annuncia a sorpresa un piccolo cambio di programma:...

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: Luchè debutta al Festival di Sanremo 2026: tutto sul brano Labirinto; Il testo e il significato della canzone Labirinto di Luchè a Sanremo 2026; Luchè ha scelto di spiazzare tutti con il suo look per la prima serata di Sanremo 2026; Luché e Gianluca Grignani a Sanremo 2026, il duetto e il testo della cover di Falco a metà.

Chi è la ex moglie di Luchè: nel 2023 l’annuncio della separazione/ Oggi ha una nuova fidanzata?Luchè, chi è la ex moglie del cantante napoletano? Nel 2023 la notizia della separazione: È tutto vero. Oggi ha una nuova fidanzata? ilsussidiario.net

Luchè ha una fidanzata? La donna ha un ruolo importante nella mia vita/ L’amore è semplice ma…Luchè ha una fidanzata? L'artista napoletano ha parlato di questioni di cuore in un podcast: Mi sono spesso innamorato di donne con traumi ... ilsussidiario.net

La 76esima edizione del Festival di Sanremo - La serata delle Cover Luchè con Gianluca Grignani – “Falco a metà” I voti de "La Sicilia" #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Gianluca Grignani è a Sanremo 2026, ospite nella serata cover per cantare con Luchè "Falco a metà". Qui quando raccontava il ritornello di "Destinazione paradiso", suo brano cult che nel 2025 ha compiuto 30 anni. #radiodeejay #news #Sanremo2026 x.com