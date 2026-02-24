Luchè ha scelto di spiazzare tutti con il suo look per la prima serata di Sanremo

Luchè ha scelto di sorprendere tutti con il suo abbigliamento per la prima serata di Sanremo 2026, portando un look ricco di dettagli e stile. La sua presenza sul Blu Carpet ha attirato l’attenzione grazie a un outfit firmato Louis Vuitton, che combina eleganza e originalità. Il cantante napoletano ha sfoggiato un dolcevita in seta e cashmere, pantaloni a quadri e una giacca kimono in lana e mohair, completando con accessori distintivi. La sua scelta di look ha suscitato molte discussioni tra i presenti.

Per la sua prima volta in gara a Sanremo 2026 Luchè ha voluto fare le cose in grande. Nella serata che anticipa l’inizio del Festival, l’artista napoletano si è presentato sul Blu Carpet con un look Louis Vuitton composto da un dolcevita in misto seta e cashmere, pantaloni cargo in tessuto principe di Galles con motivo a quadri e perline scintillanti ricamate, un soprabito sartoriale monopetto in stile kimono in lana e mohair con bottoni a forma di fiore di sakura in origami rosa, una cintura con catenella Rockabilly e stivaletti Chelsea LV Oxford in pelle. "Eni Carpet" Inaugural Red Carpet - 76th Sanremo Music Festival 2026. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Sanremo 2026, l’abito di Luchè per la prima serata del Festival: look e stilistaLuchè ha scelto un abito particolare per la prima serata di Sanremo 2026, attirando l’attenzione con un look deciso e originale.

Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Luché durante la prima serata del FestivalLuché si esibirà durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, a causa della sua posizione come settimo artista in scaletta.

Una nuova occasione per Gianluca Grignani. Luchè lo ha invitato a cantare con lui nella serata delle cover. Il palco dell’Ariston accoglie, ancora una volta Gianluca Il brano scelto è “Falco a metà”. Un grande in bocca al lupo #gianlucagrignani #luche - facebook.com facebook

