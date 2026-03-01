Lucchese-Massese 1-0 | Sansaro colpisce in pieno recupero e i rossoneri volano

Nella partita tra Lucchese e Massese, la squadra di casa ha vinto 1-0 grazie a un gol di Sansaro al termine del recupero. La rete è arrivata in pieno tempo di recupero, portando i tre punti alla Lucchese. La partita si è svolta a Lucca e ha visto i rossoneri ottenere una vittoria importante in una sfida molto combattuta.

Lucca, 1 marzo 2026 – La Lucchese in pieno recupero con un colpo di testa di Sansaro conquista tre punti, che valgono tantissimo. La partita inizia con i rossoneri in avanti che con Camilli all'11' vince un contrasto e va alla conclusione rasoterra, ma Barsottini respinge. La Massese risponde con un bel contropiede subito dopo, ma Vekic serve Ricci che però è in fuorigioco, vanificando questa buona occasione. Fedato al 15', calcia addosso al portiere apuano che para senza problemi. Si gioca senza grandi idee da entrambe. Il primo tempo senza occasioni degne di essere chiamate tali termina in perfetta parità. Nella ripresa sono gli uomini di Pirozzi che partono subito forte con una conclusione tagliata di Camilli, che termina di poco alta.