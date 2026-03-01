Lorenzo Insigne torna a segnare all'Adriatico dopo 5041 giorni, regalando tre punti al Pescara. La sua ultima rete risaliva a maggio 2012, quando firmò un gol contro il Torino, squadra del cuore. Dopo un’esperienza in America, l’attaccante ha deciso di riapprocciarsi al calcio italiano con questa importante segnatura. La partita si è conclusa con la vittoria del Pescara grazie al suo gol.

Dopo 5041 giorni, Lorenzo Insigne è tornato a esultare sotto la curva Nord dello stadio Adriatico. L’attaccante classe ’91 – titolare e capitano del Pescara per la prima volta in stagione – ha segnato la rete del momentaneo 1-1 nella sfida contro il Palermo, poi decisa da Meazzi. Sono passati 13 anni, 9 mesi e 29 giorni dall’ultimo gol realizzato con la maglia del club abruzzese. Era il 12 maggio 2012, 2-0 contro il Torino in Serie B: marcatori Insigne e Immobile. Sulle panchine Zeman e Gian Piero Ventura. Al 55’ della partita contro gli uomini di Inzaghi, un rilancio sbagliato da Joronen è stato intercettato da Di Nardo, poi il passaggio vincente per l’ex capitano del Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lorenzo Insigne, festa doppia: torna al gol all'Adriatico dopo 5041 giorni e regala 3 punti al Pescara

Insigne torna al Pescara dopo 14 anni: il ritorno del talento sull'AdriaticoUn ritorno atteso, carico di significato e di emozione, inaugura una nuova pagina per il Pescara e per Lorenzo Insigne.

