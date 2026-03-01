Lorenzo bloccato a Dubai | Noi prigionieri in hotel Un missile ha colpito il palazzo di fronte

Lorenzo si trova a Dubai e ha riferito di essere bloccato in hotel a causa di un incidente: un missile ha colpito il palazzo di fronte. La sua richiesta di rimanere in albergo è motivata dall’impossibilità di ripartire per l’Italia. La situazione ha portato alla sospensione dei voli e alla restrizione degli spostamenti nella zona. La sua condizione è rimasta invariata nelle ultime ore.

Firenze, 1 marzo 2026 – La richiesta di restare in albergo. L’impossibilità di ripartire per l’Italia. E poi l’esplosione di un missile proprio contro la palazzina di fronte. È la situazione che sta vivendo Lorenzo Bottino, 29 anni, arrivato giovedì a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per motivi di lavoro. Ieri, dopo la notizia dell’attacco Usa all’Iran e la successiva controffensiva del regime degli ayatollah, la situazione è diventata estremamente critica. “Abbiamo raggiunto Dubai con l’obiettivo di proseguire poi il viaggio verso l’Arabia Saudita e il Qatar – ci ha detto Bottino –. Faceva tutto parte dello stesso tour di lavoro che chiaramente è stato poi annullato per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lorenzo, bloccato a Dubai: “Noi prigionieri in hotel. Un missile ha colpito il palazzo di fronte” Colpito anche il Burj Al Arab di Dubai, l’hotel “7 stelle” della sfida Federer-AgassiNei video che circolano sui social si vedono le colonne di fumo che si alzano dall’area dell’iconico hotel a vela di Dubai Dubai è definitivamente... Leggi anche: Perché l’Iran ha colpito Dubai: quattro ragioni dietro un attacco non casuale Contenuti e approfondimenti su Lorenzo. Discussioni sull' argomento Bloccato a Dubai il figlio del sindaco di Palazzuolo sul Senio; Crosetto bloccato a Dubai, volo cancellato dopo attacco Usa all’Iran; Meloni non preavvisata. Colpita base italiana in Kuwait. Attacchi dell’Iran non giustificabili; Iran dopo Khamenei: triumvirato dei guardiani della rivoluzione, dal regime teocratico al comando politico-militare. Lorenzo Mattotti Illustratore e fumettista contemporaneo "Stanze" Disegno a china su carta facebook Lorenzo Lodici e Fabiano Caruana guidano il Saint Louis Masters con 6 punti su 7, ancora imbattuti dopo sette turni. Ora arriva lo scontro diretto, nel momento più delicato del torneo: a due round dalla fine. Si gioca oggi alle 17:30 Lennart Ootes/Saint Lo x.com